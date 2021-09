Schuttevaer Premium Vakbond stuwadoors VS tegen autonome schepen Facebook

Twitter

Email North Bergen 20 september 2021, 17:30

De leden van de International Longshoremen’s Association (ILA), de grootste vakbond van havenwerkers in de VS, Canada, de Golf van Mexico, Puerto Rico, de Grote Meren en de Amerikaanse en Canadese rivieren zullen geen autonoom varende schepen laden of lossen. Het gaat om ruim 45.000 leden in 200 havens. Dat heeft de president van de organisatie, Harold J. Dagget laten weten. ‘Vaar uw schepen niet in ILA havens van Maine tot Texas, Puerto Rico en de oostkust van Canada, ze zullen niet worden gelost of geladen door ILA leden.’