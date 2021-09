Schuttevaer Premium ‘Er zijn te weinig waterbouwers’ Facebook

Twitter

Rotterdam 18 september 2021, 09:00

‘Er ligt veel werk voor de waterbouw en er staan ons een paar grote opgaven te wachten’, zegt Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. De vereniging telt in totaal 91 leden. ‘Dit zijn de kleine bedrijven met een paar man in dienst, maar ook de grote jongens als Boskalis en Van Oord.’ Vollebregt is redelijk positief over de toekomst van de waterbouw, maar benoemt ook enkele uitdagingen. ‘Zoals de arbeidsmarkt, corona, PFAS en stikstof en geld.’