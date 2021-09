Vrouw op 10 kilometer uit de Scheveningse kust uit zee gered Facebook

Een vrouw is woensdag 8 september op ruim 10 kilometer van de kust van Scheveningen uit zee gered door Kustwacht Nederland. Ze is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt hoe de vrouw zo ver van de kust in het water terecht is gekomen, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.

1 / 1 De reddingsactie in beeld. (Foto Twitter / Kustwacht) De reddingsactie in beeld. (Foto Twitter / Kustwacht)

De bemanning van een passerend zeiljacht merkte de vrouw op nadat zij zwaaide, omdat ze hulp nodig had. Het zeiljacht is naar de vrouw gevaren. Pogingen om haar aan boord te krijgen mislukten, waarna de bemanning alarm sloeg. Ze gooiden de vrouw een reddingsvest toe en bleven bij haar tot een helikopter en een reddingsboot van de Kustwacht arriveerden.

Beelden van de reddingsactie 6nm uit de kust van Scheveningen. Het zeiljacht is in de buurt gebleven tot de SAR-helikopter de zwemster uit het water kon halen. De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/a5p3bRlla9 — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) September 8, 2021

De vrouw is door de helikopter uit het water gehesen en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Kustwacht heeft de vrouw geluk gehad dat ze zo snel gered kon worden.

