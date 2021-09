Evert den Boer nieuwe commissaris bij Port of Amsterdam Facebook

Evert den Boer versterkt per 1 september de Raad van Commissarissen van de Port of Amsterdam. Den Boer is CEO van Enexis Groep.

1 / 1 Evert den Boer is ook CEO van Enexis Groep. (Foto Port of Amsterdam) Evert den Boer is ook CEO van Enexis Groep. (Foto Port of Amsterdam)

Naast zijn werkzaamheden bij Enexis Groep is Den Boer ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en eerder was hij voorzitter van de raad van bestuur van Greenchoice, producent en leverancier van duurzame energie.

De wens van Port of Amsterdam om voorloper te zijn in de transitie naar een duurzame samenleving en het streven om een klimaatneutrale haven te hebben in 2050 is in lijn met de keuze voor een nieuw lid met ervaring in die sector. Zegt ook voorzitter van de RvC Jeroen de Haas in een reactie: ‘De versterking van de raad van commissarissen met Evert den Boer maakt opnieuw duidelijk dat Port of Amsterdam en onze aandeelhouder gemeente Amsterdam kiezen voor versnelling van de transitie. Met Evert halen wij een toezichthouder en adviseur binnen die een meer dan welkome aanvulling is op de reeds aanwezige kennis en ervaring binnen onze raad.’

Evert den Boer is het vijfde lid van de Raad van Commissarissen. Naast voorzitter De Haas zitten daar ook in, Willemijn Maas, Mieke Pigeaud-Wijdeveld en Anne Marie Magis.

(Jelmer Bastiaans)