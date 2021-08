Explosie op plezierjacht in Groningen, zes gewonden Facebook

Bij een explosie aan boord van een jacht in Groningen zijn zes opvarenden gewond geraakt, waarvan vier zwaar gewond. Ze zijn allen naar het ziekenhuis overgebracht.

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland laat weten dat de toedracht nog onduidelijk is. Ook weet de politie momenteel niet hoe het met de slachtoffers gaat.

De explosie gebeurde op het Drentsche Diep vlakbij Kropswolde. Er zijn veel omstanders die het ongeluk hebben zien gebeuren, in de buurt is een camping. ‘Voor deze mensen is slachtofferhulp beschikbaar’, laat de politiewoordvoerder weten. Diezelfde omstanders hebben ook eerste hulp verleend.

Er heeft een explosie plaatsgevonden op een plezierjacht. Zes personen raakten hierbij gewond. De hulpverlening is volop gaande. Hoe de explosie plaats kon vinden is nog niet bekend en wordt onderzocht. — Politie Groningen (@polgroningen) August 4, 2021

Gasfles

Dagblad van het Noorden meldt dat er volgens getuigen een jong gezin betrokken is bij het incident. De getuigen denken dat er iets is misgegaan met een gasfles aan boord. Meerdere brandweerboten, een duikteam en een traumateam zijn ingezet.

Het Drentsche diep is de verbinding tussen het Zuidlaardermeer en het Winschoterdiep.

