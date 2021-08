Schuttevaer Premium [VIDEO] 18 mensen gered van zinkende schoener in VS Facebook

Twitter

Email DOUBLING POINT 03 augustus 2021, 17:30

De Amerikaanse kustwacht heeft vrijdag 30 juli 18 mensen gered van de historische schoener Mary E. Het schip is in een windvlaag omgeslagen tijdens een zeiltocht over de Kennabac-rivier in de Amerikaanse staat Maine.