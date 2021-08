Royal Huismans nieuwe superjacht Phi te water gelaten Facebook

Twitter

Email Vollenhove 01 augustus 2021, 12:00

Royal Huisman heeft zijn nieuwe superjacht gepresenteerd. Het gaat om de 58,5 meter lange Phi. Met een gewicht onder de 500 gt is het een lichtgewicht.

1 / 1 Er was veel bekijks bij de tewaterlating van de Phi. (Foto Royal Huisman) Er was veel bekijks bij de tewaterlating van de Phi. (Foto Royal Huisman)

De Phi werd onder grote belangstelling te water gelaten in Vollenhove. De nieuwste jacht van Royal Huisman is een opvallende verschijning.

Wat het schip speciaal maakt is de verhouding van lengte en gewicht. Dat het niet meer weegt dan 500 gt is voor een schip van deze lengte vrij uniek. Volgens Huisman is het zelfs het langste schip met een gewicht onder 500 gt. Het ontwerp van de buitenkant is van Cor D. Rover. Over de binnenkant is nog weinig bekend, wel dat het ontworpen wordt door Lawson Robb uit Londen.

Lees ook: De 7 grootste Nederlandse superjachten

De Phi moet aan het eind van dit jaar worden opgeleverd. Aan boord is ruimte voor 11 bemanningsleden en tien gasten. Er wordt ook een zogenaamd schaduwschip gebouwd. Deze heeft hetzelfde ontwerp als de Phi, maar dan kleiner (36 meter).

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)