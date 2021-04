[VIDEO] Superjacht Project Opera (146 meter) gespot in Hamburg Facebook

De superjacht Project Opera is in beeld gebracht terwijl het van werf wisselde in Hamburg. Het schip zou de herbouwde versie zijn van de in 2018 afgebrande Project Sassi. (gratis te lezen)

1 / 1 De casco van de superjacht is onderweg (Foto Twitter / @sytreports) De casco van de superjacht is onderweg (Foto Twitter / @sytreports)

Het casco van de 146-meter lange superjacht werd naar een andere scheepswerf in Hamburg gebracht om straks door te gaan naar Bremen. Hier zit de faciliteit waar superjachten van Lürssen worden afgebouwd.

Volgens Superyachtblog is Project Opera de nieuwe werknaam van de in 2018 afgebrande Project Sassi. De Opera is een meter langer dan de Sassi.

Project Opera is de werknaam van het schip en het op één na grootste schip dat momenteel wordt gebouwd door Lürssen. Het is 12 meter kleiner dan de 158-meter lange Project Blue.

Er wordt verwacht dat de Project Opera wordt opgeleverd in 2022.

Superjacht Viva

Afgelopen week ging door Alphen a/d Rijn de Superjacht Viva. Het 94-meter lange schip, 52 meter kleiner dan Project Opera, is gebouwd door Feadship van Lent en was onderweg naar de Noordzee voor een proefvaart.

