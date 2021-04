Superjacht Viva van Feadship door Alphen a/d Rijn voor proefvaart op Noordzee Facebook

Het is een opmerkelijk beeld. Het 94 meter lange en 14 meter brede superjacht Viva van Feadship manoeuvreert zich door Alphen a/d Rijn onderweg naar Rotterdam en dan de Noordzee voor een proefvaart. Het schip heeft de werknaam Project 817. (Gratis te lezen)

1 / 1 Klimaatzuinig megajacht manoeuvreert door de wateren, Oudshoornseweg in Alphen aan den Rijn. Foto AS Media Klimaatzuinig megajacht manoeuvreert door de wateren, Oudshoornseweg in Alphen aan den Rijn. Foto AS Media

Het schip is gebouwd in de werf van Feadship van Lent in Kaag. Het is een klimaatzuinig megajacht voorzien van de nieuwste technieken.

Het nieuwe jacht, met een parelmoer witte coating, is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Feadship Studio De Voogt, Azure voor het exterieur, en Peter Marino Architects voor het interieur. Het interieur is ontworpen in de stijl van een open strandhuis. Daarnaast is er een duurzaam airconditioningsysteem, wat handig is bij een schip wat vooral uit glas bestaat.

Over de naam wordt nog gespeculeerd. Veel media hebben het over de VIVA en ook in de volgende video komt deze naam terug. Maar op marinetraffic is het schip te volgen en heeft het nog geen naam. Vaak krijgt het schip bij de uiteindelijke eigenaar definitieve naam.

Het schip een hybride aandrijflijn die voor een snelheid van 12 knopen kan zorgen en een dieselmodus die de snelheid tot 20 knopen brengt.

Het schip gaat op de Noordzee enkele proefvaarten maken.

De superjachtbouw in Nederland blijft het ondanks alle crisis al jaren goed doen. Uit de maritieme monitor 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Nederland Maritiem Land en Ecorys blijkt dat vrijwel alle Nederlandse superjachtbouwers goede zaken doen. Dit zijn de 7 grootste superjachten die ooit gebouwd zijn in Nederland. (Jelmer Bastiaans)