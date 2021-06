Oceanco bouwt 105-meter lange superjacht voor The A Group Facebook

Oceanco gaat een nieuw 105-meter lang superjacht bouwen. Het jacht wordt gebouwd in opdracht van het ontwerpbureau The A Group. De jacht komt, wanneer af, in de top 7 van de grootste Nederlandse superjachten.

1 / 1 In de nog lege werf van Oceanco wordt de nieuwe superjacht straks gebouwd. (Foto Alewijnse) In de nog lege werf van Oceanco wordt de nieuwe superjacht straks gebouwd. (Foto Alewijnse)

Er zijn nog weinig details over het jacht bekend. Behalve dan dat het Nijmeegse Alewijnse een contract heeft getekend met Oceanco voor de volledige elektrische systeemintegratie. Zo bouwt en installeert het bedrijf de schakelborden en een systeem voor walstroomconversie, de alarm- en monitoringsystemen en systemen voor binnen- en buitenverlichting en verlichtingscontrole.

Oceanco bouwt op de werf in Alblasserdam steeds grotere superjachten. De Jubilee is met 110-meter het grootste superjacht gebouwd door Oceanco en staat daarmee ook op nummer 1 in de lijst van de grootste Nederlandse superjachten.

‘We kijken ernaar uit om onze bijdrage te leveren aan dit unieke project’, zegt Dick Breure, Sales Manager bij Alewijnse. Alewijnse heeft veel ervaring als partner van jachtbouwers. Alewijnse verleent expertise op het gebied van elektrotechniek en automatisering op alle soorten motor- en zeiljachten tot een lengte van 120 meter.

