Bridgescout werkt aan integratie navigatiesystemen

‘We streven naar zoveel mogelijk nuttige data op het juiste moment op één display zonder dat het de schipper tot last is’, zegt Marinus van der Putte van Sensor Maritime in Vught. Het bedrijf timmert aan de weg met Bridgescout, een lasermeetsysteem dat waarschuwt voor te lage bruggen. ‘In de basis willen wij de mensen in de stuurhut beschermen, maar het systeem wordt zo doorontwikkeld dat de schipper er veel meer mee kan.’