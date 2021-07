CDA-Europarlementariër Tom Berendsen op bezoek bij binnenvaartschip Challenger Facebook

DORDRECHT 23 juli 2021, 09:18

Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) stapte dinsdag 20 juli aan boord bij de poedertanker Challenger (82 x 9 meter) van Rienk Abrahamse. Berendsen heeft binnenvaart in zijn portefeuille en wilde graag van schipper en CDA-lid Abrahamse horen wat beter kan in de sector. Abrahamse is al langer betrokken bij overleg over de maritieme plannen van de christen-democraten.

1 / 1 Tom Berendsen, Rienk Abrahamse en zoon Wouter in de stuurhut. (Foto Robin van den Bovenkamp) Tom Berendsen, Rienk Abrahamse en zoon Wouter in de stuurhut. (Foto Robin van den Bovenkamp)

Abrahamse vaart samen met zijn stuurman, zoon Wouter en diens gezin. Zij nemen binnenkort het schip over, maar vader Rienk, die al 45 jaar op het water zit, blijft ook dan nog varen.

De bemanning van de Challenger ontving Europarlementariër Berendsen op de laadlocatie van Dyckerhoff Basal Betonmortel in Dordrecht en de reis ging vervolgens naar de zusterfirma van Dyckerhoff Basal in Rotterdam-Zuid.

Onderweg werd, onder het genot van koffie en Zeeuwse bolussen, uitgebreid gesproken over de algemene situatie in de binnenvaart en de praktijkervaringen van vader en zoon Abrahamse. ‘Ik vind het belangrijk om niet alleen op kantoor in Brussel te zitten en daar besluiten te nemen, maar ook echt aan boord te gaan bij de mensen’, zegt Berendsen. ‘In Brussel zijn we bezig met onderwerpen die de sector raken, dus ik ga graag met schippers in gesprek om te kijken waar ze tegenaan lopen. Wat kan er anders?’

Roef

De Challenger vaart met poederladingen door heel Nederland. Berendsen krijgt Rotterdam vanaf het water te zien en vaart onder de Willemsbrug, Erasmusbrug en de Van Brienenoordbrug door.

Wouter laat hem ook de roef van het schip zien, waar een kinderbedje centraal in de woonkamer staat voor zijn vier maanden oude dochtertje. Hij is de enige van de kinderen Abrahamse die is gaan varen. ‘Mijn vader blijft ook met ons meevaren. Zijn hart en ziel liggen echt op het water.’

Vrije markt

Vader en zoon zien tal van problemen in de sector die verbetering behoeven. Zo vinden ze het teleurstellend dat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om een loodsplicht in te voeren voor riviercruiseschepen op de Westerschelde, niet heeft overgenomen. Zij zien namelijk in de praktijk dat taalproblemen en onbekendheid met het vaarwater gevaarlijke situaties opleveren.

Ook hekelen de mannen de ongebreidelde vrije markt, of zoals zij zeggen: het almaar uitdijende neo-liberalisme. ‘Na 40 jaar moeten we even kijken naar de marktwerking en concluderen dat die niet werkt voor schippers. Ik ken heel veel schippers van mijn leeftijd die hun leven lang hebben gevaren en nu met niks aan de wal gaan’, stelt Abrahamse.

Binnenvaartplan

Abrahamse zegt wel 100 verbeterpunten te kunnen opnoemen. De jongste binnenvaartstrategie van Transportcommissie in het Europees Parlement noemt hij een ‘begin’. Dit plan voorziet onder meer in extra geld voor infrastructuur, meer focus op familiebedrijven en een binnenvaartfonds voor groene investeringen. Berendsen schreef het met zijn collega Caroline Nagtegaal-Van Doorn (VVD) en de verwachting is dat het Parlement het later dit jaar integraal overneemt. Berendsen: ‘Die zaken hebben wij aangegeven. Dat zijn de onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de binnenvaart. Digitalisering, de modal shift en veiligheid, noem het maar op.’

Autosteigers

Op korte termijn noemen vader en zoon Abrahamse het probleem van het tekort aan autosteigers. ‘Dat wordt totaal onderschat. Er kan niet worden afgelost in Duitsland. Kinderen kunnen niet meer aan boord komen.’

Berendsen erkent het probleem volmondig. ‘Schippers met kinderen moeten veilig aan en van boord kunnen komen. Dat vindt het CDA uitermate belangrijk.

‘Het belangrijkste wat ik vandaag heb geleerd is hoe een dag er uitziet voor varende ondernemers. Waar zijn schippers mee bezig vanaf het moment van laden tot het moment van lossen, waar lopen ze tegenaan, waar letten zij op? Daarom zijn dit soort werkbezoeken ook uitermate belangrijk.’

(Robin van den Bovenkamp)