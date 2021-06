Schuttevaer Premium Niet loodsplicht, maar beter toezicht op voertaal moet problemen Westerschelde oplossen Facebook

Twitter

Den Haag 17 juni 2021, 17:30

Riviercruiseschepen zullen beter in de gaten gehouden gaan worden op de Westerschelde. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen laten weten in een brief aan de Kamer. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) had naar aanleiding van het ongeval met de Viking Idun in 2019 een aantal aanbevelingen gedaan.