Meeste nieuwbouworders naar Koreaanse scheepsbouwers

SEOUL 19 juli 2021, 09:00

De Zuid-Koreaanse scheepsbouw heeft in het eerste halfjaar van 2021 voor 10,88 miljoen dwt aan orders in de wacht gesleept. Dat is het hoogste tonnage in 13 jaar, meldt het Londense Clarkson Research.