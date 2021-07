Schuttevaer Premium Ever Given zet koers naar Rotterdam, wordt 23 juli verwacht Facebook

Twitter

Email 12 juli 2021, 15:55

Containerschip Ever Given is op weg naar Rotterdam. Volgens de website Vesselfinder vaart het schip, dat in maart bijna een week het Suezkanaal blokkeerde, weg vanuit Port Saïd.

1 / 1