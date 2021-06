Schuttevaer Premium STC Group krijgt nieuw opleidingsschip Facebook

ROTTERDAM 18 juni 2021, 20:00

De Rotterdamse STC Group heeft een nieuw opleidingsschip, de ‘Stormmeeuw’. De school neemt het schip over van de Rijksrederij. Het vorige opleidingsschip, de ‘Delfshaven’, is per 1 mei overgedragen aan het Zeekadetkorps ‘Jacob van Heemskerck’ uit Schiedam.