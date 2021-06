Schuttevaer Premium ‘Scheepswerven moeten tol betalen voor verbreding Kornwerderzand’ Facebook

DEN HAAG 17 juni 2021, 07:00

De provincie Friesland en het regionale bedrijfsleven willen dat bedrijven een bijdrage gaan leveren aan de vergroting van de sluis bij Kornwerderzand. Volgens de partijen is het cruciaal dat de sluis in Noord-Nederland snel wordt aangepakt. ChristenUnie steunt dit plan en roept demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen op om passagegelden in te stellen. De minister is nu nog voorstander van een vrijwillige heffing.