‘Visuele communicatie zorgt voor een veiligere hijsoperatie aan boord schepen’ Facebook

Twitter

Email Leeuwarden 10 juni 2021, 11:13

Visuele communicatie draagt bij aan een veiligere hijsoperatie doordat er minder communicatiefouten worden gemaakt. Dat is de conclusie van het onderzoek van Jan Douwe de Jong, masterstudent Maritiem Instituut Willem Barentsz en eerste stuurman bij Jumbo Shipping. Hij won hiermee een LC Award. Dit is een event van de Leeuwarder Courant event waarbij studenten van een aantal Friese scholen hun scriptie verdedigen.

1 / 1 Jan Douwe de Jong (27) is de trotse winnaar van een LC Award (Foto NHL Stenden) Jan Douwe de Jong (27) is de trotse winnaar van een LC Award (Foto NHL Stenden)

Visuele communicatie is volgens De Jong een hele bruikbare aanvulling op de verbale communicatie via de portofoon. De visuele communicatie werd verricht door grote borden met daarop de vaakst voorkomende vragen en antwoorden. Zo hoefde die vragen niet meer gesteld te worden en was er dus minder communicatie via de portofoon.

Het voordeel hiervan is dat met een portofoon er niet tegelijk valt te spreken en luisteren. Wanneer twee mensen dan tegelijk iets zeggen is het mogelijk dat een van de twee boodschappen niet doorkomt. Door minder te communiceren, maar liefst 26 procent minder door de borden, is er minder kans op dit soort fouten.

Singapore

De Jong won hiermee de LC Award 2021 in de categorie ‘master’. ‘Wat een verrassing zeg! Toen ik op mijn telefoon keek, dacht ik dat het nog wat felicitaties waren voor mijn verjaardag maar ik bleek gewonnen te hebben’, aldus De Jong, die op het moment suprême nog aan boord zit voor de kust van Singapore.

De masterstudent Maritiem Instituut Willem Barentsz, onderdeel van onderwijsinstelling NHL Stenden, is nog gemotiveerder geraakt door de award. ‘Deze reacties en het winnen van de LC Award, zorgen ervoor dat mijn drive om de innovatie te implementeren aan boord, nog sterker is geworden. Natuurlijk hangt hier een investering aan vast, maar zoals het innovatieproject al aangeeft, is de te behalen winst groot. Namelijk het verbeteren en veiliger maken van de communicatie tijdens onze hijsoperaties.’

‘We hebben voor het project van Jan Douwe de Jong gekozen omdat zijn onderzoek zowel innovatief als praktisch toepasbaar is. Communicatie kan cruciaal zijn voor de veiligheid, zeker als het gaat om de grote schepen en installaties waar hij mee te maken heeft. Precisie en goede afstemming zijn cruciaal. Zijn oplossing is bovendien grensoverschrijdend en universeel. Een Fries idee dat brede implementatie verdient’’, aldus Sander Warmerdam, hoofdredacteur Leeuwarder Courant.

Lees ook:

Jumbo Shipping en SAL Heavy Lift bundelen krachten in Jumbo-SAL-Alliantie

Kabinet trekt miljoenen uit voor stimulering maritieme innovatie (Jelmer Bastiaans)