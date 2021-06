Schuttevaer Premium Münsterland verlaat dok Niestern Sander voor laatste fase conversie Facebook

Twitter

DELFZIJL 01 juni 2021, 10:30

Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl is begonnen aan de laatste fase van de ombouw naar LNG van het Duitse passagiersschip Münsterland. Het schip heeft de doklocatie van scheepswerf Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl verlaten en wordt verder afgebouwd aan de binnendijkse locatie van de werf.