QUINGDAO 04 mei 2021, 20:30

Bij een aanvaring in dichte mist tussen de bulkcarrier Sea Justice en de olietanker A Symphony in de Gele Zee op de rede van Qingdao is een nog onbekende hoeveelheid olie vrijgekomen.