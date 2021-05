Stichting Vaarwens nieuwe partner Binnenvaart Kennis Facebook

Binnenvaart Kennis is partner geworden van Stichting Vaarwens. Stichting Vaarwens bied gratis individuele dagtochten aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Ze hebben ondertussen al vele honderden ongeneeslijk zieke en uitbehandelde mensen een onbezorgde dag kunnen geven en deze mensen hebben van deze dag kunnen genieten in een geweldige omgeving en ambiance.

Binnenvaart Kennis is een community voor de binnenvaart.’Daar wij mensen van het water zijn vinden wij dat de stichting prima aansluit bij ons project’, zegt Ed Eichhorn van Binnenvaart Kennis. ‘U zult begrijpen dat wij trots zijn dat we partner zijn geworden van stichting Vaarwens en zo ongeneeslijk zieke en uitbehandelde mensen een onbezorgde dag kunnen aanbieden.’

www.stichtingvaarwens.nl