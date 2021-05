Schuttevaer Premium Maritieme lintjesregen vooral KNRM-feestje Facebook

Twitter

DEN HAAG 01 mei 2021, 12:00

In maritiem opzicht was de ‘Lintjesregen’ op maandag voor Koningsdag dit jaar vooral een KNRM-feestje. De reddingmaatschappij is liefst 14 onderscheidenen rijker. In de speciale editie van de Staatscourant tellen we op 2832 onderscheiden Nederlanders nog drie andere gedecoreerden uit de maritieme wereld.