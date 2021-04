Schuttevaer Premium Stakingsdreiging Rotterdamse haven afgewend, sjorcao’s afgesloten Facebook

Twitter

Rotterdam 14 april 2021, 07:44

De stakingsdreiging van sjorders in de Rotterdamse haven is afgewend nu het vakbond FNV is gelukt cao’s te sluiten voor medewerkers van twee grote sjorbedrijven.

1 / 1 ilt-inspecteur-sjorren-containers-zeescheepvaart-1920x1280 ilt-inspecteur-sjorren-containers-zeescheepvaart-1920x1280