Boskalis: Ever Given in Suezkanaal beweegt, maar niet te vroeg juichen

Het schip de Ever Given, dat al bijna een week de belangrijke vaarroute door het Suezkanaal blokkeert, is afgelopen nacht wel iets van zijn plek gekomen. Maar het is volgens topman Peter Berdowski van maritiem dienstverlener Boskalis nog te vroeg om te zeggen dat de problemen zijn opgelost. Het wordt volgens hem namelijk nog een hele klus om het voorsteven van het schip los te krijgen. Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)