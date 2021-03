Schuttevaer Premium Verder vergroenen is een lastige keuze Facebook

Twitter

ZWOLLE 10 maart 2021, 12:00

Schipper Ferry Wemeijer (42) heeft voor zijn binnenvaartschip Vlieland een Green Award. Op zijn vorige Vlieland liet hij al ‘groene’ roeren plaatsen, tegelijkertijd met een nieuw stuurwerk. Nu staat hij opnieuw voor de keuze om zijn schip verder te vergroenen en is een offerte gevraagd voor ‘groene’ roeren om brandstof te besparen. Nog verder gaan is volgen Wemeijer lastig, omdat dé oplossing voor verduurzaming nog niet voorhanden is.