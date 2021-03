Boskalis: volle orderboeken, omzet daalt naar 2,5 miljard Facebook

Papendrecht 04 maart 2021, 08:00

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft voor een recordbedrag werk op de plank liggen, ondanks de impact van de coronacrisis op het bedrijf. De waarde van het orderboek van de onderneming uit Papendrecht lag eind vorig jaar op 5,3 miljard euro, wat ruim 12 procent meer is dan een jaar eerder.

Zo wist Boskalis in december nog een megaproject binnen te slepen in de Filipijnen. Het bedrijf gaat daar meewerken aan de nieuwe internationale luchthaven van hoofdstad Manilla. Het project heeft een geschatte waarde van 1,5 miljard euro, wat de grootste opdracht ooit is voor Boskalis. Het bedrijf zet groot materieel in voor de baggerklus.

De omzet van Boskalis nam in 2020 wel af, met 4,5 procent tot 2,5 miljard euro. Dat kwam onder meer door vertragingen bij enkele grote projecten door de pandemie, bijvoorbeeld vanwege de internationale reisbeperkingen en quarantainemaatregelen. Ook had Boskalis bij offshore-energie bij bepaalde diensten last van de lagere olieprijs. De winst bedroeg vorig jaar 90 miljoen euro.

‘Op de kop af twaalf maanden geleden presenteerden wij vol vertrouwen ons nieuwe driejarige businessplan. Daags erna voeren wij een dikke corona-mist in en vielen vele zekerheden weg. Direct daarop gingen wij aan de slag om een crisisplan op te stellen, waarbij de veiligheid van onze collega’s voorop stond’, zegt topman Peter Berdowski van Boskalis in een toelichting.

‘Naast de gezondheid van onze collega’s lag de prioriteit daarbij op de continuïteit van de business. Projecten moesten zoveel mogelijk doorlopen, schepen blijven varen en kasstromen worden gemaximeerd. Met tal van creatieve oplossingen hebben we de projecten en schepen weten af te lossen.

We hebben eigen testfaciliteiten opgezet en waar nodig vliegtuigen gecharterd en daarmee duizenden collega’s over de hele wereld weten te vervoeren. We hebben steun geboden aan de thuiswerkers en doen er alles aan om verplichte quarantaineperiodes dragelijk te maken. Terugkijkend op al deze uitdagingen is het des te indrukwekkender wat we in 2020 met elkaar hebben gepresteerd.’ (Rene Quist/ANP)