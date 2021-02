Schuttevaer Premium Column EOC: ‘Tankers passen ook bij een onderlinge verzekeraar’ Facebook

ZWIJNDRECHT 25 februari 2021, 12:30

Een aanvaring in de tankvaart kan tonnen kosten, zeker als er lekkage is en milieuschade is. Bij tankvaarders bestaat soms het idee dat bij een onderlinge verzekeraar als EOC dit soort grote risico’s niet passen en dat verzekeren via de ‘beurs’ een betere optie is.