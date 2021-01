Schuttevaer Premium Spaans sleepbedrijf Boluda neemt Nederlandse sleper Iskes over Facebook

AMSTERDAM 21 januari 2021, 11:42

Het Spaanse Boluda neemt het Nederlandse Iskes Towage & Salvage over. Boluda neemt de havenactiviteiten van Iskes in de Eemshaven, Lubeck en Lissabon over plus het offshorewerk van Iskes. Ook het management en het kantoorpersoneel in het hoofdkwartier in IJmuiden gaan mee.