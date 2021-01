Port of Twente verdubbelt havengeld grootgebruikers

14 cent per ton marktconform !, in Amsterdam en Rotterdam betaal je 10 cent.

Natuurlijk betaal je daar over de volle tonnenmaat, maar je kan er ook afladen, anders dan op de Twente Kanalen en zeker naar Almelo, lijkt wel een sloot.

De verantwoordelijken moeten zich schamen, en blij zijn dat er hardwerkende ondernemers zijn die werkgelegenheid in Twente brengen.

Dus gewoon 10 cent over de volle tonnenmaat, dan weet ieder waar die aan toe is, en het Jaarbriefje terug, tenslotte heeft ieder zichzelf respecterende Gemeente Haven dit.

Overigens is niet alleen Twente zo duur, wat denkt u van Deventer en Genemuiden

dat complete Havengeld moet is op de Schop, je verdient niet aan een Haven, je verdient aan de werkgelegenheid die deze met zich meebrengt.