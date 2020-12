Schuttevaer Premium Gemeente Grave moet scheepswerf miljoenen betalen Facebook

Twitter

Grave 17 december 2020, 13:43

De gemeente Grave is verantwoordelijk voor het faillissement van de scheepswerf in Grave in 2012 en kan een miljoenenclaim verwachten. De Hoge Raad verwierp afgelopen week het hoger beroep van de gemeente.