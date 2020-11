Schuttevaer Premium Duits vervoer ook in juli fors lager: -10,9% Facebook

Met 15,5 miljoen ton lag het vervoerde tonnage over de Duitse binnenwateren in juli maar liefst 10,3% lager dan diezelfde maand in 2019, toen de effecten van corona en het afnemende kolenvervoer nog niet merkbaar waren.

1 / 1 Vervoerd tonnage en vervoersprestaties op Duitse binnenwateren 1995-2019. (Bron BDB) Vervoerd tonnage en vervoersprestaties op Duitse binnenwateren 1995-2019. (Bron BDB)