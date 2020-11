Rijkswaterstaat-helden redden scheepshond Lara van verdrinking Facebook

De mannen aan boord van de RWS 71 en 73 hebben dinsdag schipper Stoffer Smit bijzonder blij gemaakt. Zij redden zijn hond Lara die op de Dordtsche Kil van boord gevallen was. Het zijn helden, vindt Smit.

1 / 1 De verkleumde Lara wordt weer opgewarmde aan boord van de RWS 73. (Foto RWS/Peter Kruithof) De verkleumde Lara wordt weer opgewarmde aan boord van de RWS 73. (Foto RWS/Peter Kruithof)

Smit vertelt dat hij met zijn 110-meter Duvo met dik 3000 ton slakkenzand op weg was van IJmuiden naar Moerdijk. Zijn vrouw was de ramen van de woning aan het zemen toen hond Lara plotseling zoek was. Smit voer op dat moment ter hoogte van de gemeentehaven. ‘Ik heb meteen post Heerjansdam opgeroepen. Die riep de RWS 71 op, die op dat moment net de Kil uitvoer het Hollands Diep op. Omdat ik toch in Moerdijk moest zijn raadde de verkeerspost me aan door te varen. Helemaal afgeladen kon ik zelf weinig doen.’

Daar is ze

De RWS 71 keerde direct om en voer op hoge snelheid richting de gemeentehaven. Daar was het nog niet eenvoudig om de hond te vinden. Gelukkig werd vanaf alle schepen op de Kil meegekeken. Ook de RWS 73, die net aan de dienst was begonnen, had zich intussen bij de RWS 71 gevoegd. Toen werd de hond gezien: niet in het water maar op de kant. Vervolgens gingen beide patrouilleschepen met de kop in de kant en klommen de RWS’ers via een laddertje de stenige oever op.

Daar bleek de doorweekte Lara zich nog niet gemakkelijk te laten vangen. Opgewonden rende het dier heen en weer tussen de oever en de stekelige braamstruiken. Door met de anderen het dier in te sluiten zag gezagvoerder Peter Kruithof kans Lara bij haar nekvel te grijpen. Eenmaal aan boord werd het bibberende dier door de bemanning opgevangen en in een deken gewikkeld, zodat ze weer kon bijkomen.

Gebeten

Het avontuur, waarbij de RWS’ers behoorlijk nat werden, had voor Peter Kruithof ook nog een staartje. Terwijl hij Lara probeerde te vangen beet de hond hem in zijn hand. En niet zo’n beetje ook. ‘De tandafdrukken staan er nog in’, zegt Peter een dag later aan de telefoon. Hij werd door zijn collega’s op de kant afgezet om zich in een ziekenhuis te laten behandelen. Daar kreeg hij onder meer een tetanusprik tegen mogelijke hondsdolheid.

Feest

Ondertussen is het vandaag feest aan boord van de Duvo, met Lara als middelpunt. Schipper Stoffer Smit viert ‘met mijn vrouw en mijn jongens’ de terugkomst van de scheepshond. Hij vindt ook dat Lara het goed heeft gedaan door naar de kant te zwemmen. Want voor hetzelfde geld was het anders afgelopen met de drukke scheepvaart op de Kil en het koude water. Smit uit grote waardering voor ‘de collega’s’ van Rijkswaterstaat.

Hoe Lara overboord is gegaan zal altijd wel een raadsel blijven. Smit denkt dat de hond is geschrokken van het water dat tijdens het ramen wassen door het gangboord liep en van schrik over de boeiing is gesprongen. Maar hoe het precies ging, Lara zal het niet vertellen. Zij ligt weer tevreden te slapen in de warme stuurhut van de Duvo. Die is inmiddels weer op weg voor een nieuwe reis van Moerdijk naar de Maasvlakte. (Bart Oosterveld)