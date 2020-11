Schuttevaer Premium [VIDEO] Cypriotisch containerschip loopt aan de grond in Straat Singapore Facebook

SINGAPORE 24 november 2020, 14:44

Het onder de Cypriotische vlag varende containerschip Tina 1 is in de Straat Singapore aan de grond gelopen. Dat gebeurde nadat het een Iraans containerschip aanvoer, dat daar al zes maanden eerder aan de grond was gelopen na een aanvaring met een Indonesisch vrachtschip.