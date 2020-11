Schuttevaer Premium Clip #109 ’Loflied op de langzaamloper (44) – Deutz REMS 142 op de Willem-Marie’ Facebook

‘Mijn vader heeft haar in 1936 gekocht, ikzelf ben van 1938, ik heb er mijn hele leven mee opgetrokken,’ vertelt Willem van IJsseldijk over zijn sleepboot Willem-Marie. De boot werd in 1910 gebouwd bij Bodewes in Martenshoek en in de machinekamer staat een Deutz REMS 142 uit 1933.