Estrella van Rederij Vrolijk vaart niet meer uit

Email SCHEVENINGEN 14 november 2020, 12:00

De Estrella is na een lange staat van dienst uitgevaren. De voormalige zijladingsveerboot Koningin Emma was sinds 1975 eigendom van Rederij Vrolijk uit Scheveningen en actief in de sportvisserij en asverstrooiingen op zee.

De Estrella tijdens een asverstrooiing op de rede van Scheveningen. (Foto Bram Pronk)