LONDEN 11 november 2020, 14:00

Stolt Tankers en Essberger Tankers gaan hun parcel tankers in Europa onderbrengen in een nieuwe joint venture, meldt moederbedrijf Stolt-Nielssen in een persbericht.