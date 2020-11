Schuttevaer Premium Autonoom onderzoeksschip Mayflower gaat oceaankennis vergaren Facebook

Twitter

Email PLYMOUTH 01 november 2020, 15:00

Het eerste schip dat volledig zelfstandig, zonder bemanning, de Atlantische Oceaan zal oversteken is vorige maand tewatergelaten in het Engelse Plymouth. Het is de trimaran Mayflower, gebouwd om autonoom onderzoek te doen op de oceanen.