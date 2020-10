Schuttevaer Premium Geen zicht meer op heropening scheepslift Scharnebeck Facebook

Twitter

SCHARNEBECK 30 oktober 2020, 15:00

De reparatie aan de scheepslift in het Elbe-Seitenkanal gaat nog eens maanden langer duren. Na enkele eerdere tegenvallers werd vorig jaar maart 2021 als definitieve openingsdatum genoemd. Maar recent is meer schade vastgesteld en het WSA wil nu geen uitspraken doen over de duur van de vertraging.