Politiek pikt inbraken schepen Kanaleneiland Utrecht niet

Email Utrecht 28 oktober 2020, 18:55

Politieke partijen willen dat de golf aan inbraken op binnenvaartschepen in Kanaleneiland snel een halt wordt toegeroepen. De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) luidde deze week de noodklok, omdat ze van meerdere schippers te horen krijgen dat het onveilig is om aan te meren. Zodra het schip onbemand is, wordt er gestolen als de raven.

1 / 1 VVD-raadslid Queeny Rajkowski is helemaal klaar met de onveiligheid in de wijk. VVD-raadslid Queeny Rajkowski is helemaal klaar met de onveiligheid in de wijk.