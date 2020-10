Schuttevaer Premium Duitse natuurbeschermers willen geen coronacruises in Waddenzee Facebook

HUSUM 28 oktober 2020, 12:00

Duitse natuurbeschermers waarschuwen voor de groeiende tendens om in de Waddenzee cruises te houden. Het Waddengebied, dat zich uitstrekt van Nederland tot Denemarken, is steeds meer in trek omdat traditionele cruisebestemmingen door corona taboe zijn.