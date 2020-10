Frans Papp nieuwe havenmeester Harlingen Facebook

Frans Papp is per 1 november 2020 benoemd tot havenmeester van Harlingen.

Frans Papp in de haven waar hij vanaf komende maand de scepter zwaait. (Foto Joachim de Ruijter)

Papp heeft volgens Port of Harlingen ruime ervaring in de maritieme sector, waar hij sinds 1990 verschillende functies heeft vervuld. Hij was onder meer maritiem officier bij Wijsmuller, projectmanager in de scheepsbouw, docent aan de zeevaartschool op Terschelling en sinds 2018 bij Damen Shipyards.

Directeur Paul Pot van Port of Harlingen. ‘Frans Papp is enthousiast en bevlogen in alles wat hij doet. Hij is een verbindende teamworker die graag leiding geeft. Hij is een vernieuwer en een goede koersbepaler en snapt als geen ander dat zijn team onderdeel is van een breed speelveld met de havengebruikers en alle andere stakeholders. Havenmeester van Port of Harlingen is hem op het lijf geschreven.’

Kenner

Papp kent Harlingen en het Waddengebied op zijn duimpjes. ‘Toen deze functie op mijn pad kwam, heb ik hem dan ook met beide handen aangegrepen. Ik vind het ontzettend leuk om, in goed overleg met de havengebruikers, de gemeente, bedrijven en andere stakeholders, als havenmeester eindverantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen in de haven.’

Papp gaat leiding geven aan 11 medewerkers van de havendienst. Hij volgt André Bruijn op, die anderhalf jaar interim havenmeester was. (Patrick Naaraat)