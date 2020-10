Schuttevaer Premium Zorgen in raad Rotterdam om ammoniumnitraat in haven Facebook

Rotterdam 05 oktober 2020

De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over schepen met grote hoeveelheden ammoniumnitraat die regelmatig de haven aan doen. Dat meldt Nieuwsuur. Ammoniumnitraat is de stof waarvan in augustus 2750 ton explodeerde in de haven van Beiroet. Daarbij vielen zeker 190 doden.