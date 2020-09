Schuttevaer Premium [VIDEO] Liebherr en DEME gaan ingestortte Orion-kraan repareren Facebook

Het Duitse kraanbedrijf Liebherr en DEME gaan de kraan repareren van het nieuwe offshore vaartuig Orion. Deze stortte in mei 2020 in elkaar in de haven van Rostock.

De afgebroken Liebherr scheepskraan op de Orion 1 in Rostock. Het offshore constructieschip van de Deme Group lag kort na het incident met slagzij tegen de kade. (Foto Stefan Tretropp)