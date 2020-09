Schuttevaer Premium ‘MS Estonia gezonken na botsing met Zweedse onderzeeër’ Facebook

TALLINN 30 september 2020, 17:30

De MS Estonia is waarschijnlijk gezonken na een botsing met een Zweedse onderzeeër. Dat zegt Margus Kurm, voormalig hoofd van de Estse onderzoekscommissie tegen een website ETV.er in Estland. Het cruiseschip zonk in 1994, en 852 opvarenden verdronken door het ongeluk.

1 / 1 Een filmploeg die een documentaire maakte over de veerbootramp voor de Discovery, vond bij het wrak een vier meter lang gat in de romp van het schip, dat eerder gedeeltelijk door de zeebodem was bedekt. (Foto Dplay) Een filmploeg die een documentaire maakte over de veerbootramp voor de Discovery, vond bij het wrak een vier meter lang gat in de romp van het schip, dat eerder gedeeltelijk door de zeebodem was bedekt. (Foto Dplay)