Donau snakt naar regen en verbeteringen, BDB luidt noodklok

Het is voor de binnenvaart te hopen dat voorspelde regen in het zuidoosten van Duitsland en het aangrenzende stroomgebied van de Donau in Oostenrijk overvloedig zal zijn. In de afgelopen week is de waterstand fors gedaald. Vooral op het traject Regenburg – Passau is dat het geval. De pegel in Pfelling naderde met 2,40 meter het laagterecord van 23 augustus 2018 toen 2,28 m. werd genoteerd.

1 / 1 BDB: 'Elke decimeter water minder betekent 100 ton minder vracht.’ BDB: 'Elke decimeter water minder betekent 100 ton minder vracht.’