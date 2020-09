Schuttevaer Premium ‘Investeer niet in grotere, maar betere flyshooters’ Facebook

STELLENDAM 21 september 2020, 15:00

Schaalvergroting is een bekend fenomeen in de visserij. Maar grote vissersschepen liggen de laatste jaren vaak onder vuur van NGO’s en kleinschalige vissers. Misschien is het verstandiger te investeren in beter uitgeruste, maar kleinere vaartuigen, stelt kotterbouwer Leon Padmos uit Stellendam.