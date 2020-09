Schuttevaer Premium Van Berkel Logistics neemt OOC containerterminal in Oss over Facebook

Oss 07 september 2020, 15:02

Van Berkel Logistics neemt per 8 september de containeractiviteiten van OOC beheer in Oss over. De Osse terminal wordt vanaf dan opgenomen in het netwerk van Van Berkel Logistics als Inland Terminal Oss, samen met Inland Terminal Veghel en Inland Terminal Cuijk.