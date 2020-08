Schuttevaer Premium Dutch Harbour breidt activiteiten uit met opslagterrein Facebook

'S GRAVENDEEL 16 augustus 2020, 12:15

Het is bepaald niet stil in opleghaven Dutch Harbour in ‘s Gravendeel. In economisch onzekere tijden meren er altijd meer schepen aan. En terwijl de bemanningen de schepen vaarklaar houden, worden er ook regelmatig militaire oefeningen gehouden. Bovendien is het haventerrein recent flink uitgebreid voor klanten die hun materieel willen stallen.