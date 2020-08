Schuttevaer Premium Continu-vissen onderwerp van discussie aan boord Facebook

URK 09 augustus 2020, 15:00

Bij een fiks deel van de Nederlandse kottervloot is positief praten over ‘continu-vissen’ bijkans hetzelfde als vloeken in de kerk. Strenggelovige vissers keuren het af, vanwege de zondag. Maar ook niet-gelovigen kunnen weinig waardering opbrengen. Aan dek en in de messroom is de ‘continu-visserij’ regelmatig onderwerp van gesprek.

1 / 1 De bemanningsleden Giel Drijver en Fred Wiering (rechts) van de TX-1 kunnen zich prima vinden in het continu-vissen. (Foto W.M. den Heijer) De bemanningsleden Giel Drijver en Fred Wiering (rechts) van de TX-1 kunnen zich prima vinden in het continu-vissen. (Foto W.M. den Heijer)