HAL noemt nieuw cruiseschip toch weer Rotterdam

ROTTERDAM 30 juli 2020, 23:18

De Holland America Line geeft toch weer een cruiseschip de naam Rotterdam. Aanvankelijk zou het schip dat in juli 2021 klaar moet zijn Rijndam heten, maar onder druk van Nederland is nu toch gekozen voor Rotterdam. De Rotterdam wordt het vlaggenschip.

Voor de 7e keer noemt HAL een cruiseschip Rotterdam.(Foto HAL)

Dat heeft de Amerikaanse rederij bekendgemaakt. Het zevende schip dat deze historische naam draagt, Rotterdam, wordt een jaar later opgeleverd, op 30 juli 2021, iets later dan de oorspronkelijke oplevering van mei 2021 vanwege de wereldwijde gezondheidssituatie.

‘Het eerste schip voor Holland Amerika Lijn was het oorspronkelijke Rotterdam, het bedrijf was jarenlang gevestigd in de stad Rotterdam en de naam is al sinds 1872 een kenmerk van onze geschiedenis … dus het is duidelijk dat de naam krachtig en symbolisch is’ , aldus Gus Antorcha, de voorzitter van Holland Amerika Lijn.

‘Door het vertrek van de huidige RotterdamsĀ wisten we dat we een unieke kans hadden om de naam te omarmen als ons nieuwe vlaggenschip en de traditie van het hebben van een Rotterdam in onze vloot voort te zetten. Zeven is een geluksgetal en we weten dat ze onze gasten veel plezier zal brengen als ze over de hele wereld reist’

De geschiedenis van de naam Rotterdam

Het eerste schip van Holland America Line was Rotterdam, dat zijn eerste reis van Nederland naar New York maakte, 15 oktober 1872, en leidde tot de oprichting van het bedrijf op 18 april 1873. Rotterdam II werd in 1878 gebouwd voor British Ship Owners Co. en in 1886 aangekocht door Holland America Line. Rotterdam III kwam mee in 1897 en bleef bij het bedrijf tot 1906.

De vierde Rotterdam kwam in 1908 bij de vloot en deed ook dienst als troepentransportschip toen de Eerste Wereldoorlog eindigde. Na de oorlog maakte het regelmatig cruises van New York naar de Middellandse Zee. MS Rotterdam VI wordt dit jaar uit de vaart genomen, samen met nog drie andere schepen. Daarmee leek een einde te komen aan een roemruchte geschiedenis.Over Rotterdam VII

Rotterdam is de derde in de Pinnacle Class serie en kan 2.668 gasten vervoeren, meet 99.500 ton.

